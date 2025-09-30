Pietra Ligure in lutto: addio a Fausto Pozzi, anima dei Bagni Giardino

Pietra Ligure piange la scomparsa di Fausto Pozzi, storico volto dei Bagni Giardino, stabilimento balneare tra i più conosciuti della città e punto di riferimento per residenti e turisti da oltre settant’anni. Pozzi si è spento a 58 anni, dopo una lunga malattia affrontata con grande forza e dignità.

Figura molto conosciuta, Fausto era noto non solo come bagnino sul trespolo e dietro al bancone del bar, ma anche per la sua passione calcistica: era un grande tifoso del Genoa. Sui profili social è comparso il suo ultimo saluto: "Ho dato filo da torcere fino all'ultimo, lo sapete bene. Adesso però vado avanti sereno, portando con me l'affetto di chi mi è stato vicino. Attenzione però, continuerò a controllarvi dall'alto. Grazie di cuore, Fausto".

Rappresentante della terza generazione della famiglia Zunino-Pozzi, insieme al fratello Marco aveva raccolto l’eredità dei genitori Lilly e "Baffo" Fiorenzo, guidando dal 2001 lo storico stabilimento balneare situato sul lungomare cittadino. Il suo impegno era costante, non solo nella gestione quotidiana, ma anche nell’organizzazione di eventi molto amati, come “L’Urtima Ciumba”, il tradizionale tuffo di fine anno che per anni ha richiamato centinaia di persone a San Silvestro.

Nel 2019 Pozzi aveva anche deciso di dedicarsi alla politica locale, candidandosi con la lista “Sara Foscolo Sindaco” alle elezioni comunali.

In queste ore si moltiplicano le testimonianze di cordoglio, sui social e non solo, nel ricordo di una delle figure più rappresentative per la comunità pietrese.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, martedì 30 settembre, alle ore 19.00 nella Chiesa S.S. Annunziata. I funerali avranno luogo mercoledì 1 ottobre, alle ore 15.00, nella Basilica di San Nicolò.

Fausto Pozzi lascia la moglie Roberta con i figli Luca, Camilla ed Andrea, la mamma Lilly, il papà Fiorenzo, il fratello Marco con Emanuela, oltre ai parenti tutti e i tanti amici che in queste ore ne piangono la scomparsa.