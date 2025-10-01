Alassio rinnova la sua adesione alla Settimana Nazionale della Protezione Civile

Nel corso della settimana, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Alassio sarà presente in via Torino con uno stand informativo volto alla distribuzione di materiale informativo e schede per l’iscrizione al sistema di allerta via SMS e Telegram. Inoltre, nel corso della settimana, sarà illustrato l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

“Questa iniziativa – dichiara l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta - rappresenta ogni anno un’importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione e della riduzione dei rischi, attraverso momenti di incontro, informazione e condivisione delle buone pratiche di auto protezione in caso di calamità. Desidero sottolineare che si tratta di un appuntamento fondamentale non solo per informare, ma anche e soprattutto per ricordare quanto sia importante operare sempre di più in un’ottica di prevenzione. Ricordo, infatti, che la macchina della Protezione Civile opera anche in 'tempo di pace' con riunioni bimestrali del Comitato e formazione dei volontari. Ricordo infine che la partecipazione alla Settimana Nazionale della Protezione Civile si inserisce in un percorso più ampio portato avanti dalla nostra Amministrazione Comunale in sinergia con la Polizia Locale con la grande manifestazione annuale “Sulla Strada Giusta”, nell'ambito della quale sarà allestita quest'anno un’isola dimostrativa dedicata ai mezzi di intervento, per promuovere la diffusione della cultura di Protezione Civile. Perché la Protezione Civile siamo tutti noi”.