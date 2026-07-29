Le grandi voci dell’opera ad Alassio per i 50 anni dell’Aeronautica: una serata tra arte e storia

Domenica 2 agosto, alle ore 21.00, in piazza Partigiani ad Alassio, il MusicOpera Festival vivrà uno degli appuntamenti più prestigiosi della sua seconda edizione con il concerto lirico “50 Volte Azzurro”, un evento speciale organizzato da MusicOperArtist in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Albenga e l’Associazione Vecchia Alassio, con il patrocinio del Comune di Alassio.

La serata nasce per celebrare il 50° anniversario dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Albenga, un importante traguardo che sarà ricordato attraverso un grande evento musicale capace di coniugare arte, memoria e valorizzazione del territorio, nella splendida cornice di Piazza Partigiani.

Per celebrare questo significativo anniversario, il pubblico sarà invitato a vivere una serata di grande musica, interpretata da artisti di riconosciuto prestigio internazionale: i soprani Gabrielle Mouhlen e Melissa Briozzo, il mezzosoprano Aviva Manenti, il baritono Marco Camastra, il tenore Rino Matafù e il maestro Stéphane Eliot all’Electone. La serata sarà presentata dal maestro Andrea Elena.

Il programma accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio attraverso alcune delle più celebri pagine dell’opera italiana, alternando momenti di intensa emozione, virtuosismo e grande spettacolarità, in un omaggio ai valori, alla storia e alla tradizione dell’Associazione Arma Aeronautica.

“50 Volte Azzurro” rappresenta uno degli eventi di punta della seconda edizione del MusicOpera Festival, rassegna che anche quest’anno sta portando la grande musica in alcuni dei luoghi più suggestivi della Liguria, con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza artistica e valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio attraverso un ricco calendario di appuntamenti.

L’evento è organizzato dall’Associazione MusicOperArtist, in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Albenga e l’Associazione Vecchia Alassio, con il patrocinio del Comune di Alassio e il sostegno della Fondazione De Mari.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.