Testico, alla scoperta del legame con i Doria di Oneglia e i Grimaldi

Lunedì 3 agosto alle ore 18 a Testico, presso l’Oratorio di Sant’Antonio Abate, il giornalista e divulgatore storico-culturale Andrea Carnino terrà una conferenza sulla storia del Comune, dai Clavesana ai Doria e su quella dei due rami dei Doria di Oneglia.

Il pubblico avrà così la possibilità di scoprire le origini e le vicende di una delle cinque famiglie più antiche e potenti di Genova, dal loro capostipite Arduino di Narbona, fino agli attuali discendenti, tra questi i Marchesi di Montaldeo.

Verranno trattati importantissimi personaggi come Andrea Doria, uno dei migliori ammiragli dell'Italia e dell'Europa rinascimentale e i numerosi feudi della sua famiglia, tra questi Loano, Melfi, Stellanello e Torriglia. Carnino, attraverso la sua approfondita conoscenza della storia delle nobili famiglie, svelerà anche il legame che Testico, Oneglia e gli altri Comuni che fecero parte di questa Signoria hanno con i Grimaldi. Al termine è previsto è un rinfresco medievale. La partecipazione è libera.