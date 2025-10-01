Alluvione, la Camera di Commercio spiega come segnalare i danni

Per supportare le imprese che hanno subito danni a seguito dei recenti eventi calamitosi, la Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza un incontro informativo on line rivolto a imprese e associazioni di categoria interessate. L’appuntamento è fissato per il giorno giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 11.

Le iscrizioni potranno essere effettuate registrandosi all’area riservata della Camera di Commercio MyCamera ( https://unioncamere.my.site.com/cciaaRivierediLiguria ), accedendo alla sezione “Corsi/Eventi” e selezionando l’evento “Segnalazione danni eventi calamitosi Modulo AE” (link https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_7iOItENVT0iKZN1zW5A7-w )

Dopo aver effettuato la selezione e compilato il modulo di registrazione l’utente riceverà il link alla stanza zoom dell’evento.

L’incontro intende dare un concreto aiuto agli imprenditori nella corretta compilazione del modulo AE (segnalazione danni) fornendo indicazioni pratiche per affrontare questa difficile situazione con efficacia e tempestività.

La Camera di Commercio ricorda che le imprese interessate devono presentare la segnalazione AE entro 30 giorni dall’evento, tramite Pec, all’indirizzocciaa.rivlig@legalmail.it: questo adempimento è necessario per accedere alle eventuali misure di sostegno che potranno essere emanate a seguito della dichiarazione dello stato di calamità. Possono segnalare il danno con il modulo AE le attività economiche e produttive, i titolari di Partita Iva e i professionisti. Le persone giuridiche diverse dalle imprese che perseguono scopi di natura sociale - associazioni, fondazioni, enti anche religiosi - così come i privati cittadini, devono invece utilizzare altra modulistica reperibile dal sito della Regione Liguria e far riferimento al Comune in cui è avvenuto l’evento.