Cosseria celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza con un murales creativo presso la scuola

In occasione della 10ª Giornata Mondiale della Gentilezza, presso il plesso scolastico di Cosseria sarà realizzato un murales di 2x2 metri, con la partecipazione diretta degli alunni della scuola materna e primaria.

L’iniziativa è stata promossa dall’Istituto Comprensivo Statale di Carcare, in collaborazione con il Comune. I bambini parteciperanno attivamente alla creazione del murales, disegnando le piastrelle che saranno poi assemblate e affisse da personale specializzato.

L’obiettivo è non solo decorare gli spazi scolastici, ma anche trasmettere valori di gentilezza, collaborazione e partecipazione. Un progetto che unisce arte, educazione e solidarietà, rendendo gli studenti protagonisti nella promozione di un messaggio positivo e condiviso.