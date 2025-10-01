"Mercoledì Zonta: parliamo di tumore alla mammella": la rassegna dello Zonta Club Alassio-Albenga”

Nel mese di ottobre, generalmente associato alla prevenzione del tumore alla mammella, lo Zonta Club Alassio-Albenga ha deciso di offrire il suo apporto alla divulgazione in materia ideando una Rassegna di incontri informativi sull’argomento. La rassegna è strutturata come un service itinerante sul territorio; relatrici sono professioniste che, in Asl2, prendono in carico pazienti a cui è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Gli incontri si terranno per quattro mercoledì consecutivi alle 17,30, a partire dall’8 ottobre.

“L'obbiettivo è duplice” afferma Mariagrazia Timo presidente dello Zonta Alassio-Albenga “diffondere corretta informazione medico scientifica e fornire un focus sul programma di prevenzione, cura e gestione esiti offerti dalla Breast Unit Asl2, centro specializzato nella diagnosi precoce e cura del tumore al seno.”

Un ringraziamento all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Savona, all’intera Asl2 ed alla Consulta Provinciale Femminile, per i patrocini concessi; così come a tutti i Comuni che ci ospiteranno. Primo appuntamento mercoledì 8 ad Andora, nella Sala Consiliare di Palazzo Tagliaferro, con il punto di vista della radiologa: prevenzione e diagnosi. Seguiranno il 15, all’Auditorium San Carlo in Albenga, il punto di vista dell’oncologa; il 22, in Sala Consiliare di Loano, il punto di vista della chirurga senologa; il 29, ad Ortovero in Sala Enoteca Regione Liguria, il punto di vista della fisiatra: gli esiti. Gli incontri, che vedranno anche la partecipazione di Responsabili e Direttori di Strutture Asl2, sono ad ingresso libero, aperti a tutti.