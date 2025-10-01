Agricoltura, a Finale Ligure un convegno su nuovi ogm e consumo consapevole

L’iniziativa promossa dal Servizio Pastorale per i Problemi Sociali della Diocesi di Savona-Noli con l'Associazione Rurale Italiana e il Centro Internazionale Crocevia rientra nel "Tempo del Creato 2025", periodo ecumenico di preghiera e azione per l’ambiente, che quest’anno ricorre nel decennale dell’enciclica "Laudato sì" di papa Francesco.

Fra i temi al centro dell’incontro i rischi ignoti per salute e ambiente in assenza di studi indipendenti a lungo termine, le minacce alla biodiversità e il rischio di contaminazione delle colture biologiche e convenzionali, i brevetti e monopoli che rafforzano il potere delle multinazionali a discapito degli agricoltori, la trasparenza negata, con la possibile mancata previsione dell’obbligo di etichettatura per i nuovi ogm e del diritto dei consumatori a scelte consapevoli.