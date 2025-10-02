Varazze, l'hotel Doria e La Vela richiedono lo svincolo alberghiero

Nuove richieste di svincolo alberghiero da parte di storici hotel di Varazze.

Continuano le riconversioni delle strutture ricettive nel comune, che sono state molteplici negli ultimi anni.

Nel prossimo consiglio comunale di lunedì 6 ottobre il parlamentino dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta di svincolo relativa all'Hotel Doria di Piazza Doria e l'Hotel La Vela" di Via Nicolò Sardi.

Quest'ultima struttura ricettiva era finita agli onori delle cronaca nel novembre del 2020 per un tentato sequestro a scopo di estorsione avvenuto all'interno di un imprenditore genovese sventato dalla squadra mobile della polizia (leggi QUI). Lo scorso 7 aprile invece aveva preso fuoco l, albergo. Le fiamme erano divampate al primo piano della struttura abbandonata, generando una densa colonna di fumo. Sul posto erano intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Varazze, supportati dalle squadre provenienti da Savona con l'autobotte e l'autoscala. Fortunatamente, non si erano registrati feriti. Il Sindaco Luigi Pierfederici aveva firmato un'ordinanza per la messa in sicurezza vietando l'utilizzo dei locali molto spesso occupati abusivamente dai senza tetto.

Durante il consiglio verrà discussa inoltre la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione in sito con cambio di destinazione d’uso in residenziale del fabbricato ex albergo Iris di via M. Corosu e ricadente in zona R4 del Piano Urbanistico Comunale.

L'ultimo in ordine di tempo aveva visto demolito e ricostruito con cambio d'uso in via Villagrande l'ex storico albergo Eden.