Unitre Comprensoriale Ingauna: oltre 200 iscritti già registrati

Sono già oltre 200 le iscrizioni raccolte dall’Unitre Comprensoriale Ingauna, che ha aperto ufficialmente le segreterie lunedì 22 settembre. La cerimonia di inaugurazione del nuovo Anno Accademico 2025/2026 si terrà venerdì 10 ottobre e coinvolgerà le tre sedi di Albenga, Ceriale e Borghetto Santo Spirito.

“Se continua di questo passo – sottolinea il presidente Unitre, Claudio Almanzi – supereremo le 500 iscrizioni. È possibile iscriversi presso le segreterie: quella di Albenga è aperta tutti i giorni dalle ore 15 alle 17”.

Il programma della giornata di inaugurazione prevede al mattino, alle ore 10, la Santa Messa officiata da Monsignor Giorgio Brancaleoni, accompagnata dal Coro dell’Unitre diretto dalla Maestra Eleonora Mantovani. Nel pomeriggio, presso l’Auditorium San Carlo, dopo i saluti del presidente Almanzi, del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e del presidente di Palazzo Oddo Roberto Pirino, si terrà la cerimonia ufficiale con la proiezione del film Tutto in una foto. L’opera sarà presentata dal regista e docente del corso di CineTeatro Unitre, professor Angelo Berrino, insieme al cast.

Le lezioni prenderanno avvio lunedì 13 ottobre, con l’apertura dei numerosi corsi previsti. L’Unitre Comprensoriale Ingauna ha sede principale ad Albenga, presso Palazzo Oddo, ma conta anche due succursali a Ceriale e Borghetto Santo Spirito. Lo scorso anno gli iscritti sono stati 467; 100 i docenti coinvolti, per oltre 2000 ore di lezione. L’offerta comprende conferenze, laboratori, incontri e gite, con l’obiettivo di dar vita a una vera e propria “Accademia di Umanità”.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, commenta: “L’Unitre Comprensoriale Ingauna, con la sua lunga storia e la ricca offerta culturale, rappresenta un punto di riferimento importante per la nostra comunità, promuovendo conoscenza, partecipazione e confronto tra generazioni. In un tempo in cui le trasformazioni sociali e culturali sono rapide e spesso complesse, iniziative come quelle proposte dall’Unitre assumono un valore ancora più rilevante: favoriscono la curiosità, stimolano la mente, incentivano la solidarietà e creano occasioni di incontro e dialogo. Rivolgo i miei migliori auguri per l’inizio del nuovo Anno Accademico 2025/2026. La varietà dei corsi, delle conferenze, dei laboratori e delle attività proposte offre a tutti l’opportunità di crescere, imparare e condividere esperienze in un clima di amicizia e rispetto. Ringrazio il Presidente, il direttivo, i docenti, i volontari e tutti coloro che contribuiscono con entusiasmo e passione a portare avanti i progetti culturali dell’Unitre, che da 35 anni arricchiscono la nostra comunità”.

Il presidente dell’Unitre, Claudio Almanzi, rinnova l’invito a partecipare: “L’Unitre Comprensoriale Ingauna, grazie al lavoro di tante persone entusiaste, ai rapporti di collaborazione con le amministrazioni e con le associazioni del territorio, è oggi una realtà ben radicata, parte attiva del patrimonio intellettuale e sociale del comprensorio. Negli anni abbiamo svolto volontariato culturale e sociale di qualità, affiancando molteplici attività ricreative e solidali, fino a diventare una ricchezza per tutta la comunità. Invito dunque i cittadini di Albenga, Ceriale e Borghetto Santo Spirito, di tutte le età, ad unirsi a noi: l’Unitre è un ponte tra generazioni e tra comunità. L’offerta formativa di quest’anno è ampia e stimolante: corsi, conferenze e laboratori pensati per alimentare la curiosità e la voglia di conoscenza, in un percorso di crescita che non ha età”.