Alluvione Varazze, 15 anni dopo è una ferita ancora aperta

Il 4 ottobre del 2010 una terribile alluvione colpì tutto il territorio di Varazze e a distanza di 15 anni è una ferita che piano piano si sta rimarginando nonostante il ricordo sia ancora vivo in chi si è dovuto scontrare con la forza del torrente Teiro, che a molti varazzini portò via la casa, le automobili.

Fortunatamente non ci furono vittime, ma quella paura rimase insita nei cittadini per molti anni. Smottamenti e straripamenti avevano creato gravi danni nell’entroterra, alle frazioni soprattutto, nel centro storico e nel ponente cittadino.

Danni incalcolabili che solo grazie a massicci interventi di comune, Provincia e Regioni hanno visto trovare una soluzione dopo diversi anni. Interventi che si sono concentrati nelle frazioni di Casanova, Pero e Alpicella oltre alla messa in sicurezza dei torrenti Teiro, Arzocco e Arrestra e dei rii Galli, Arzocco, Mola, Cavetto e Santa Caterina. Oltre a tutti i numerosissimi interventi sul territorio varazzino.

"4 ottobre 2010 - 4 ottobre 2025. Sono passati 15 anni dall’alluvione che colpì Varazze, lasciando dietro di sé ferite profonde ma anche un ricordo indelebile di solidarietà e coraggio. In quei giorni difficili, il grande lavoro dei soccorritori: vigili del fuoco, Protezione Civile Varazze ODV, Croce Rossa Italiana - Comitato di Varazze - ODV, forze dell’ordine e tanti cittadini comuni, fu un esempio straordinario di dedizione e spirito di servizio. A loro, oggi come allora, va la nostra gratitudine - il ricordo del Sindaco Luigi Pierfederici - Negli anni successivi non sono mancate altre prove dure, altri eventi calamitosi che hanno messo alla prova la nostra comunità. Ma Varazze ha sempre trovato la forza di rialzarsi, con la determinazione della sua gente e con un impegno concreto per mettere in sicurezza il territorio. Sono stati realizzati interventi importanti, a volte poco visibili ma fondamentali, che hanno reso la città più sicura e preparata".

"Oggi ricordiamo quel giorno con rispetto per chi ne fu colpito e con la consapevolezza che il cammino intrapreso in questi anni, fatto di prevenzione, cura e resilienza, ci rende una comunità più forte e unita" conclude il primo cittadino varazzino.

"Sono passati 15 anni dall'alluvione che ha colpito tutto il territorio varazzino, ma il ricordo negli abitanti del centro e delle frazioni è ancora vivo.

Dalle prime ore del giorno la macchina del soccorso ha affrontato un'emergenza diffusa, che sarebbe stata quantificata, nello spazio e nel numero di danni, solo in serata. Caddero sulla città 330 millimetri di pioggia, con il picco di 177 millimetri in un'ora. Nessun reticolo avrebbe potuto reggere ad una così ingente quantità d'acqua. Ma fortunatamente non ci furono vittime - dicono dalla protezione civile di Varazze - Grazie a risorse interne ed esterne alla città fu possibile intervenire in massima urgenza sul territorio gravemente colpito. Ancora oggi l'evento è citato nei corsi di formazione degli addetti di protezione civile, e da quel giorno, noi Volontari di Protezione Civile abbiamo tratto validi insegnamenti per l'azione preventiva in caso di allerta meteo che mettiamo in campo ogni giorno per continuare a migliorarci".