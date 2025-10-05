Ceriale, riaperto temporaneamente il molo San Sebastiano: possibile revisione del progetto di restyling

È stato riaperto il molo San Sebastiano a Ceriale, dove tornano a disposizione 30 parcheggi per le auto, a un anno dalla chiusura dell’area. L’ordinanza, firmata nei giorni scorsi dal sindaco Marinella Fasano, prevede però una riapertura temporanea: la sosta sarà consentita solo fino all’avvio dei lavori di riqualificazione del molo, già programmati per i prossimi mesi.
La chiusura della zona subito dopo la Pineta, con la conseguente soppressione dei posteggi, aveva suscitato polemiche in paese. Il progetto originario del Comune prevedeva la completa pedonalizzazione dell’area, ma l’amministrazione sta ora valutando una revisione del piano per cercare di preservare almeno una parte dei parcheggi, in particolare quelli all’inizio del molo, subito dopo la sbarra d’ingresso.
La prossima settimana è in programma un incontro in Municipio per definire nel dettaglio il progetto di restyling. Sul tavolo, la possibilità di conciliare la riqualificazione dell’area con le esigenze di residenti, commercianti e turisti, mantenendo, laddove possibile, parte dei posti auto oggi riaperti.