Meteo, tempo stabile per tutta la settimana

Da oggi e per tutta la settimana le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da presenza di alta pressione e stabilità. Tuttavia in quota a metà settimana sarà presente una blanda circolazione depressionaria che porterà qualche nuvola in più tra mercoledì e giovedì. Temperature in media o poco più calde.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 6 a venerdì 10 ottobre

Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso grazie all'aria più secca entrata ieri oggi e martedì. Tra mercoledì sera e giovedì più nuvoloso con qualche possibile debole pioggia sulla Liguria di ponente e Alpi marittime. Poi di nuovo bel tempo venerdì. Possibili nebbie in pianura alla notte e primo mattino.

Temperature in rialzo fino a martedì, poi rientreranno nella media del periodo. Le massime saranno comprese tra 21 e 23 °C, mentre le minime tra 8 e 12 °C su pianure, tra 12 e 15 °C sulle coste. I venti, a parte oggi con ancora residue raffiche di Foehn sulle Alpi, saranno poi assenti o deboli variabili.

Tendenza fine settimana

Non si prospettano cambiamenti significativi per il fine settimana, con bel tempo e sole.

