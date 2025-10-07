Regione, l’assessore Scajola a Roma per l’evento nazionale di Federcasa dedicato a edilizia residenziale pubblica e rigenerazione urbana

L’assessore della Regione Liguria e coordinatore vicario della Commissione Edilizia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Marco Scajola, relazionerà domani, mercoledì 8 ottobre, a Roma, durante l’evento nazionale dedicato all’edilizia residenziale pubblica e alla rigenerazione urbana, organizzato da Federcasa.

L’incontro si svolgerà presso il Leonardo Boutique Hotel, in via Palermo 20, a partire dalle 9.30, e vedrà la partecipazione di parlamentari e dirigenti dei ministeri competenti.