Cairo, lavori in via Ferrere: il semaforo resta acceso

Il semaforo lungo via Ferrere resterà acceso, permettendo il transito a senso unico alternato in totale sicurezza. Lo comunica il Comune di Cairo Montenotte.
Il tratto era interessato a un intervento per la realizzazione di un marciapiede, suddiviso in quattro lotti per un valore complessivo di 750 mila euro. Finora è stato completato il primo tratto di circa 200 metri, dall’innesto con Strada Santa Maria fino al ponticello che collega il Club Ippico Cairese al Relais Le Macine, con un investimento di 190mila euro.
L’alluvione dello scorso 22 settembre ha però danneggiato la carreggiata sul rio Ferrere, provocando un cedimento a valle. Per garantire la sicurezza, il Comune interverrà con lavori in somma urgenza.