Differenziata a Savona, il consigliere Lanza: “ Con il porta a porta dimezzato il conferimento in discarica”

“Nei mesi di agosto e settembre, con l’estensione del sistema di raccolta porta a porta, Savona ha registrato un deciso miglioramento nella gestione dei rifiuti. I rifiuti urbani non differenziati sono scesi a circa 630 tonnellate mensili, un valore quasi dimezzato rispetto ai mesi precedenti, quando la media si attestava stabilmente tra 1.200 e 1.400 tonnellate. La raccolta differenziata ha così raggiunto il 70%, segnando un balzo in avanti significativo rispetto al 42% del 2021 e al 47,6% del 2024, quando il porta a porta era attivo solo per le utenze non domestiche”.

Lo dice in una nota il consigliere comunale savonese Luigi Lanza.



“Un risultato reso possibile grazie all’impegno di una larga parte della cittadinanza – prosegue -e al lavoro quotidiano delle lavoratrici e dei lavoratori di Seas, che hanno accompagnato con professionalità e dedizione questo importante cambiamento”.



“L’introduzione del porta a porta – dice ancora - si conferma una scelta strategica e necessaria, capace di produrre benefici immediati sia sul piano ambientale che su quello economico. La riduzione del rifiuto indifferenziato comporta infatti minori conferimenti in discarica e un aumento della frazione di materiale recuperato e valorizzato, con conseguenti risparmi per l’azienda che gestisce il servizio, derivanti da costi di smaltimento più contenuti e da maggiori entrate legate al riciclo”.



“Se questa transizione fosse stata avviata per tempo, Savona avrebbe potuto evitare di conferire in discarica decine di migliaia di tonnellate di rifiuti – sottolinea -, con benefici ambientali e economici”.



“Oggi – conclude -, finalmente, Savona raggiunge livelli di raccolta differenziata in linea con i comuni più virtuosi e può guardare avanti, concentrandosi sul miglioramento del decoro urbano e della qualità complessiva del servizio”.

(In gallery, le immagini dei grafici con elaborazione di Luigi Lanza con dati derivanti dalle fonti di seguito riportate).