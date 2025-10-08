Patenti false e traffico di auto di lusso: il Collegio del Tribunale condanna tutti e 7 gli imputati

Condanne dai tre anni e nove mesi ai due anni e quattro mesi.

Il Collegio del Tribunale di Savona, presidente il giudice Franco Greco con a latere i giudici Francesco Giannone e Matteo Pistone, ha condannato tutte e 7 gli imputati con l'accusa di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio e associazione a delinquere.

L'operazione della squadra mobile della polizia, nata nel maggio 2017 grazie a una segnalazione, vedeva al centro l'importazione in Italia di auto di lusso (principalmente Porsche, BMW, Lexus) rubate in Germania, Olanda e Belgio e poi vendute con documenti falsi.

A capo dell'organizzazione era presente un 38enne nato in Germania e residente a Bordighera (che aveva patteggiato nei mesi scorsi), che grazie ai contatti presi dalla moglie, con un sodalizio criminale lituano, avevano dato il via all'organizzazione criminosa.

Delle auto venivano falsificate le targhe, i documenti e il telaio e venivano portate in Italia, da due cittadini lituani che si incontravano in un garage di Imperia, (per i quali era stata fatta richiesta di mandato d'arresto europeo), i mezzi poi venivano intestati a un prestanome e venivano vendute.

Da lì l'associazione a delinquere, con tutti gli arrestati che avevano il compito di procacciare clienti. Le auto venivano vendute per una cifra che si attestava intorno ai 30mila euro quando un'auto di quella fattura poteva arrivare a costare circa 80mila euro (erano stati individuati due mezzi, una Porsche di colore blu e una Toyota, modello Rav 4).

Il compito della struttura criminale con sede in Italia era quello di predisporre documenti falsi per occultare la provenienza illecita dei veicoli rubati e rivenderli, dopo averli nuovamente immatricolati, sul mercato italiano a prezzi vantaggiosi per il cliente e con rilevante profitto per gli indagati.

La struttura criminale aveva sede nel Ponente Ligure ed in particolare in Albenga e in Bordighera e si avvaleva della collaborazione di una agenzia di pratiche auto con varie sedi nella provincia di Savona.

Il gruppo criminale era inoltre dedito alla predisposizione di documenti falsi di varia natura, ed in particolare patenti di guida e passaporti provenienti dalla Lituania, che venivano messi in commercio in Italia con rilevanti guadagni.

Le cifre si attestavano dai 4mila ai 6mila euro per i passaporti e 2mila euro per le carte d'identità e questi documenti (all'incirca 100) venivano messi a disposizione di cittadini stranieri.

Il secondo filone d'indagine si era concentrato sull'ampliamento del giro da parte di D. G., il quale si era messo in contatto con un gruppo di criminali sinti che compravano le auto su siti di rivendita, si incontravano davanti a un agenzia di pratiche auto, pagavano con un assegno falso e truffavano i proprietari.

Alla conclusione dell'indagine erano stati circa 42 gli indagati, 25 i denunciati (tutti italiani) e 12 gli arrestati.

Il Collegio ha condannato Francesco Ielo a 3 anni e 6 mesi (difeso dall'avvocato Michela Rozzi), Armando Tortelli a 2 anni e 8 mesi (legale Alessandro Vignola), Giovanni Abbate a 3 anni e 9 mesi (avvocato Claudio Zadra), Domenico Marziano a 2 anni e 8 mesi (legale Marco Ballabio), Matthew Scuffi a 2 anni e 8 mesi (avvocati Antonio Nocito e Michela Malerba), Jingpo Lin a 2 anni e 4 mesi (avvocato Camilla Fasciolo), Robert Doci a 2 anni e 8 mesi (legale Nadia Raimondo).

Il Pubblico Ministero Massimiliano Bolla aveva chiesto invece 4 anni per Marziano, 3 anni per Doci, 4 anni e sei mesi per Ielo, 5 anni e 4 mesi per Tortelli, 6 anni e due mesi per Abbate, 3 anni per Lin e per Scuffi 5 anni e 4 mesi.