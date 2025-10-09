Transito dei mezzi pesanti a Stella, posizionata la segnaletica orizzontale sull'asfalto

Dopo l'installazione dei cartelli verticali l’anno scorso, oggi il completamento della segnaletica orizzontale nei punti critici sulle strade provinciali a Stella.

"Come sindaco di Stella, sono lieto di annunciare un importante passo avanti per la sicurezza della nostra viabilità, in particolare per la problematica del transito dei tir sulla nostra rete stradale, un'emergenza che abbiamo affrontato tante volte in passato - ha detto il primo cittadino Castellini - Voglio ringraziare Autostrade per l'Italia (ASPI), gestore della tratta A10 Savona-Genova, per aver mantenuto gli impegni presi durante i Comitati Operativi di Viabilità (COV) degli scorsi anni".

"Le foto lo dimostrano: i nuovi pittogrammi sul manto stradale indicano chiaramente i limiti di: Altezza (2.30\,m): Per i veicoli più ingombranti; Lunghezza (9\,m): Che vieta il transito ai mezzi pesanti (TIR e autoarticolati) in determinate aree - continua il sindaco - Questa segnaletica sembrerà una bazzecola ma è veramente importante per noi per aumentare la prevenzione agli accessi dei mezzi pesanti su strade non adatte, garantendo maggiore sicurezza per i nostri residenti".

"Un ringraziamento sincero va anche alla Prefettura e a tutta la cabina di regia del COV per il supporto costante e l'attenzione che hanno sempre dimostrato per il nostro territorio - conclude Castellini - La collaborazione istituzionale è stata fondamentale e, diciamocelo, qualche risultato concreto per Stella c'è stato. Continueremo a monitorare la situazione e a lavorare per la sicurezza della nostra comunità".

Negli anni scorsi infatti non sono mancate le polemiche per via dei mezzi pesanti incastrati sulle provinciali sul territorio di Stella.