"In cammino con Matteo": a Borgio Verezzi un ciclo di incontri biblici con il diacono Paolo De Martino

"In cammino con Matteo. Tre serate per ascoltare, riflettere e lasciarci toccare dal Vangelo di Matteo".
Così la Parrocchia San Pietro Apostolo presenta il ciclo di incontri biblici aperti a tutti, guidati dal diacono Paolo De Martino, responsabile dell’Apostolato Biblico dell’Arcidiocesi di Torino.
Appuntamento presso la Chiesa di Gesù Redentore, a Borgio Verezzi, alle ore 20.45.
Le serate si terranno l’11 ottobre con Amore senza confini, il 14 novembre con L’amore al centro della fede e il 19 dicembre con Il giudizio dell’amore.
“Un’occasione preziosa per lasciarci toccare dalla Parola, approfondire la nostra fede e camminare insieme come Pellegrini di Speranza. Ti aspettiamo e… passa parola!”, fanno sapere dall’organizzazione.