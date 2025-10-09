 / Eventi

Eventi | 09 ottobre 2025, 15:04

"In cammino con Matteo": a Borgio Verezzi un ciclo di incontri biblici con il diacono Paolo De Martino

Appuntamento l’11 ottobre, il 14 novembre e il 19 dicembre presso la Chiesa di Gesù Redentore

&quot;In cammino con Matteo&quot;: a Borgio Verezzi un ciclo di incontri biblici con il diacono Paolo De Martino

"In cammino con Matteo. Tre serate per ascoltare, riflettere e lasciarci toccare dal Vangelo di Matteo".

Così la Parrocchia San Pietro Apostolo presenta il ciclo di incontri biblici aperti a tutti, guidati dal diacono Paolo De Martino, responsabile dell’Apostolato Biblico dell’Arcidiocesi di Torino.

Appuntamento presso la Chiesa di Gesù Redentore, a Borgio Verezzi, alle ore 20.45.

Le serate si terranno l’11 ottobre con Amore senza confini, il 14 novembre con L’amore al centro della fede e il 19 dicembre con Il giudizio dell’amore.

“Un’occasione preziosa per lasciarci toccare dalla Parola, approfondire la nostra fede e camminare insieme come Pellegrini di Speranza. Ti aspettiamo e… passa parola!”, fanno sapere dall’organizzazione.

Roberto Vassallo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium