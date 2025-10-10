Biker cade sulla strada provinciale a Bormida, in codice giallo all'ospedale Santa Corona

Vista la distanza dal trauma center è stato chiamato l'elicottero Grifo, ma non è grave il biker di 35 anni caduto a Bormida, questo pomeriggio intorno alle 16, sulla strada provinciale che porta al Colle del Melogno. Per l'uomo, subito, si era temuto un trauma addominale ma non sarebbe grave e solo perchè si tratta di una zona molto distante dal trauma center pietrese si è deciso di trasportarlo al Santa Corona con l'elicottero. Sul posto, in soccorso del biker sono intervenuti anche la un'ambulanza della croce Bianca di Carcare e il mezzo di soccorso avanzato India.