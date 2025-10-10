Biker cade sulla strada provinciale a Bormida, in codice giallo all'ospedale Santa Corona

Vista la distanza dal trauma center è stato chiamato l'elicottero Grifo, ma non è grave il biker di 35 anni caduto a Bormida, questo pomeriggio intorno alle 16, sulla strada provinciale che porta al Colle del Melogno. Per l'uomo, subito, si era temuto un trauma addominale ma non sarebbe grave e solo perchè si tratta di una zona molto distante dal trauma center pietrese si è deciso di trasportarlo al Santa Corona con l'elicottero. Sul posto, in soccorso del biker sono intervenuti anche la un'ambulanza della croce Bianca di Carcare e il mezzo di soccorso avanzato India.
In Breve
venerdì 10 ottobre
giovedì 09 ottobre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Economia
Politica
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?