Imposte sui redditi e l'Iva non pagate per circa 1 milione di euro: l'evasore è un avvocato di Albenga

È un noto e stimato avvocato di Albenga conosciuto nel savonese, il professionista finito al centro di una verifica fiscale da parte del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona.

L’attività ispettiva era stata condotta sia attraverso riscontri indiretti di tipo presuntivo — come l’analisi dei numerosi versamenti e prelevamenti non giustificati sui conti correnti, unita al rinvenimento di una copiosa documentazione extracontabile, considerata sintomatica di compensi percepiti “in nero” — sia tramite indagini finanziarie sui conti correnti del legale inguano, che avevano permesso una ricostruzione dettagliata della sua situazione finanziaria ed economico-patrimoniale.

Al termine dell’ispezione fiscale, era stato constatato che il titolare dello studio legale aveva evaso le imposte sui redditi per le annualità dal 2018 al 2024, con una base imponibile netta ai fini Irpef di 824mila 865.05 euro, e l’IVA per 181mila 470,31 euro.

Inoltre, erano stati segnalati all'Agenzia delle Entrate e della Riscossione redditi non contabilizzati relativi a un’annualità ancora aperta, per un totale di 239.328,29 euro, a cui si aggiunge l’IVA, anch’essa suscettibile di regolarizzazione tramite ravvedimento in corso d’anno.

L'avvocato non ha presentato ricorso all’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria e avrebbe dichiarato di voler saldare gli arretrati.