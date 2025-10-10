La denuncia di Casella (AVS): "Oltre quattro anni di attesa per un intervento chirurgico nella sanità pubblica"

“In provincia di Savona, i pazienti della sanità pubblica devono convivere con una situazione inaccettabile. Le persone in lista d'attesa per un'operazione chirurgica attendono anni per vedere fissata la data dell'intervento. Per adesso, gli unici casi affrontati in tempi più rapidi sono le urgenze e i casi oncologici, ma temiamo che la situazione possa peggiorare anche per queste categorie. Disservizi simili si registrano anche in altre zone della Liguria, ma nel Savonese il problema ha assunto contorni drammatici”

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, denuncia con forza il dramma delle liste d’attesa infinite cui devono far fronte i pazienti della chirurgia d’elezione in provincia di Savona.

“Si tratta di persone malate, con patologie anche serie, che necessitano di un’assistenza sanitaria rapida nelle strutture pubbliche. Una volta inserito il loro nominativo nelle liste d'attesa, nessuno di loro riceve una data per l’operazione. Ogni anno, a questi pazienti squilla il telefono e viene loro chiesto se desiderano rimanere nelle liste d’attesa oppure se vogliono essere cancellati. Abbiamo registrato il caso di un paziente albenganese, in lista d'attesa da aprile 2021, che aspetta ancora oggi la data per un importante intervento vascolare, nonostante abbia rinnovato regolarmente la richiesta. Si tratta di oltre quattro anni e mezzo di attesa per un’operazione chirurgica, uno scandalo inaccettabile per un paese civile”, attacca Jan Casella.

“I pazienti hanno diritto a essere operati nelle strutture pubbliche: la salute non si può privatizzare. Abbiamo presentato un'interrogazione per chiedere di risolvere il problema. La gente è stanca di annunci: servono risposte tangibili, soprattutto quando le scelte ricadono sulle spalle delle persone”, sottolinea il consigliere regionale di AVS.