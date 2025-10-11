 / Solidarietà

Solidarietà | 11 ottobre 2025, 10:05

Cosseria, lo spirito di comunità vince ancora: raccolti 4.675 euro alla nona cena solidale

Il ricavato sarà interamente destinato alle iniziative di aiuto e sostegno alle famiglie in difficoltà promosse dalla Caritas locale

Cosseria, lo spirito di comunità vince ancora: raccolti 4.675 euro alla nona cena solidale

Lo scorso 27 settembre, il Gruppo Caritas di Cosseria ha organizzato con grande successo la nona edizione della cena solidale, un appuntamento ormai tradizionale che ogni anno unisce convivialità e solidarietà con un obiettivo concreto: raccogliere fondi a sostegno delle famiglie bisognose del paese.

L’evento, ospitato come di consueto presso il Salone della pro loco, ha visto la partecipazione di oltre 150 persone, tra cittadini, volontari e amici provenienti non solo da Cosseria ma anche dai Comuni limitrofi e da Savona.

La serata ha permesso di raccogliere la somma di 4.675 euro, che sarà interamente destinata alle attività di assistenza e sostegno economico promosse dalla Caritas locale.

"Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai fornitori cosseriesi e alle associazioni del territorio, che anche quest’anno hanno contribuito generosamente offrendo prodotti alimentari, bevande e materiali necessari alla realizzazione della cena", spiegano gli organizzatori.

Particolarmente apprezzata è stata anche la partecipazione degli autisti della Tpl, di un numeroso gruppo di Cairo Montenotte, nonché di personale infermieristico e fisioterapico dell’Asl 2 di Carcare, che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza e il proprio impegno verso la comunità.

"L’atmosfera conviviale, la grande partecipazione e il risultato economico raggiunto confermano ancora una volta come la solidarietà sia un valore vivo e condiviso nella nostra comunità", commenta il sindaco Roberto Molinaro.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium