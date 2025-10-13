Savona, oltre quaranta imbarcazioni alla gara di pesca di Assonautica

Luciano Lacirignola e Giulio Peralta sono i vincitori del “Memorial Raffaele Piccininni”, gara di pesca alla traina che si è svolta domenica 12 ottobre. Organizzata da Assonautica Provinciale di Savona, ha avuto oltre quaranta imbarcazioni iscritte.

Prima della premiazione, Mauro Moncada, direttore di Assonautica, ha ricordato il socio e amico Raffaele Piccininni, scomparso nel 2021, al quale era dedicata la gara. Erano presenti i figli Giorgio e Tiziana.

Classifica equipaggi: 1° Luciano Lacirignola e Giulio Peralta, 2° Marco Camisa e Massimo Serravalle e 3° Giuseppe Cavallaro e Roberto Briano. Il trofeo “Memorial” è stato consegnato da Tiziana Piccininni al primo equipaggio classificato. I primi tre classificati hanno ricevuto un buono acquisto per materiale da pesca.

Ha fatto seguito l’estrazione dei moltissimi premi a sorteggio. Il pescato è stato piuttosto scarso, ma è stata una bella occasione per stare in compagnia, accolti sulla banchina di Miramare con un rinfresco.

"Con il ricordo dell’amico Raffaele Piccininni si sono concluse le gare di pesca della stagione. Il Gruppo Pesca di Assonautica ringrazia tutti per la partecipazione", si legge nella nota.