“Strade Libere”: la regista alassina Doroti Polito porta in TV il suo viaggio on the road col fedele Cecio

Dal prossimo novembre, le avventure in camper della regista Doroti Polito e del suo inseparabile cagnolino Cecio diventano una trasmissione televisiva: “Strade Libere”. Un viaggio autentico e senza filtri, che partirà dal cuore della Liguria per arrivare fino al Marocco, raccontando in nove puntate da 25 minuti un itinerario di libertà, scoperta e coraggio.

Le puntate andranno in onda su diversi canali regionali italiani: Telecupole (Piemonte e Liguria), Teleuniverso (Lazio) e L’ACTV (Calabria).

“Nella mia vita alcune porte sono rimaste chiuse, ma non mi sono arresa. Questo progetto è nato da porte che si sono spalancate: le mie strade libere – racconta Doroti –. Sarà un viaggio vero, senza filtri. Adesso mancate solo voi”.

Il progetto gode del patrocinio del Comune di Alassio e del sostegno di diversi sponsor.

Durante il viaggio, i fan potranno seguire aggiornamenti e retroscena sui canali social ufficiali @dot_travelpic, con l’hashtag #stradelibere.

L’avventura sarà seguita anche da Radio Roma, all’interno del programma “Pronto, bagagli, via” condotto da Fabrizio Campagna, e da Radio Turismo su Gold TV Italia.

Un road movie reale, fatto di emozioni, incontri e scoperte. Riusciranno Doroti e Cecio a cavarsela tra i mercati del Marocco e le strade del deserto?