Ad Albenga tornano i Trafficanti di sogni: il 18 ottobre al Teatro Ambra

Ancora una volta il Teatro Ambra di Albenga si trasforma per un pomeriggio nella cantina dei Fieui di caruggi, ospitando sul palco persone e non personaggi. Il campione sportivo o il cantante famoso, il comico o l'attore ora interpreteranno sé stessi offrendosi ai presenti nella loro autenticità.

Tutti regaleranno emozioni perché sul palco dei Trafficanti di sogni ci sarà la vita vera, l'umanità quotidiana

. Dori Ghezzi e Antonio Ricci saranno, come sempre, i padroni di casa, gentili e disponibili, una presenza rassicurante. Franco Fasano aiuterà ad accogliere gli ospiti, vecchi e nuovi, e vigilerà perché l'oste e i cantinieri non facciano mancare nulla agli avventori. E insieme al pubblico tutti continueranno a cercare di essere trafficanti di sogni.