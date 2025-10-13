Un pranzo che unisce: solidarietà e amicizia a Murialdo

Si rinnova l’appuntamento con la convivialità e la solidarietà grazie alla proficua collaborazione tra la Consulta del Volontariato del Comune di Finale Ligure, l’Associazione San Vincenzo, l’Associazione Borgo Noi per Voi di Finalborgo e i Comuni di Bardineto, Calizzano e Murialdo.

Sabato 18 ottobre, il Palazzetto dello Sport di Murialdo ospiterà un pranzo speciale, pensato per offrire un momento di svago e di unione alle persone seguite dai servizi sociali e agli amministratori dei quattro comuni.

L’evento prosegue un percorso di sinergia e attenzione verso le fasce più fragili della popolazione, iniziato con successo lo scorso giugno a Bardineto. L’obiettivo è creare occasioni di socializzazione e incontro per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza, andando oltre i confini municipali.

La giornata sarà all’insegna dell’allegria e della buona compagnia. Ad allietare i partecipanti ci sarà un gruppo di fisarmonicisti, che contribuirà a creare un’atmosfera festosa e spensierata.

Il pranzo rappresenterà non solo un momento conviviale, ma anche un’importante occasione di confronto informale tra cittadini e amministratori. La loro presenza vuole essere un segnale concreto di vicinanza delle istituzioni ai bisogni della cittadinanza e dell’impegno condiviso nel promuovere politiche di inclusione sociale.

Tale iniziativa dimostra come, attraverso la collaborazione e la condivisione di risorse e intenti, sia possibile realizzare progetti di grande valore sociale, capaci di generare benessere e di costruire una rete di supporto solida e capillare sul territorio.

Un momento per stare insieme, sentirsi parte di una comunità più ampia e guardare con fiducia al futuro.