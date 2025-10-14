Due studenti di Albenga entrano nell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali

Due studenti della 4Am del Liceo Musicale "Giordano Bruno" di Albenga hanno superato le selezioni nazionali per la formazione dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, voluta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: sono Fabiano Pinto, clarinettista, e Carmelo de Giovanni, contrabbassista.

Il comitato tecnico-scientifico, presieduto dal Maestro Uto Ughi e composto da rappresentanti del Ministero, di INDIRE, della Fondazione Uto Ughi, del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti e da professionisti del settore, tra cui direttori d’orchestra e referenti delle varie sezioni strumentali, ha avuto il compito di selezionare e definire l’organico orchestrale, audizionando più di trecento studenti.

I vincitori andranno a formare un’orchestra costituita da novantuno eccellenze.

Grande è la soddisfazione del Dirigente Scolastico del Liceo G. Bruno, dott. Massimo Salza, che ringrazia i docenti per il lavoro svolto e gli studenti per le competenze dimostrate. Tale riconoscimento testimonia l’impegno, la dedizione e il talento dei due giovani, ma soprattutto porta lustro al Liceo Musicale di Albenga, confermando l’elevata qualità della formazione musicale che i suoi docenti offrono con passione e competenza.

L’istituzione dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali rappresenta una svolta nella storia della scuola italiana: tanti giovani studenti avranno la possibilità di confrontarsi, crescere, stringere amicizie e collaborazioni, acquisire competenze fondamentali per la loro vita professionale e personale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso tale iniziativa, ribadisce con forza l’importanza della musica come veicolo di cittadinanza attiva, educazione morale e innalzamento degli standard scolastici.

Complimenti sentiti ai due giovani studenti, Fabiano e Carmelo, per questo loro nuovo percorso: che sia foriero di positive novità.

Fabiano Pinto, clarinettista. È primo clarinetto nella Giovane Orchestra Note Libere di Sanremo, nella OpenOrchestra di Imperia, nel Corpo Bandistico “G. Verdi” di Albenga e nel Corpo Bandistico “S. M. Immacolata” di Loano (SV); è clarinetto basso nell’Orchestra A.G.O. della Riviera di Alassio. Ha vinto il primo premio assoluto della categoria solista al X Concorso Internazionale “Renzo Rossi” di Albenga, il secondo premio nella categoria musica da camera al XXXVI Concorso Internazionale “Rovere d’oro” di San Bartolomeo (SV) e il terzo premio nella categoria solista al XXIV Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Schubert” di Ovada (AL).

Carmelo de Giovanni, contrabbassista. Inizia lo studio del contrabbasso presso il Liceo G. Bruno di Albenga con il M. Riccardo Giovanni Buoli e, parallelamente, ne approfondisce le tecniche con il M. Tommaso Fiorini. È primo contrabbasso e contrabbasso di fila nell’orchestra del Liceo Musicale G. Bruno di Albenga, così come nella OpenOrchestra di Imperia, e contrabbasso di fila nell’Orchestra A.G.O. della Riviera di Alassio. Recentemente ha vinto il 1° premio nel Concorso Internazionale “Lelio Giannetto” di Palermo.