Savona, nido aperto fino alle 19.30: al via la sperimentazione allo Stella Marina di Zinola

Nasce a Savona un nuovo servizio educativo in orario pomeridiano. Nel nido Stella Marina a Zinola, infatti, prende il via una sperimentazione ad alta intensità educativa che, se darà i risultati attesi, diventerà un nuovo servizio integrativo come Centro Bambine e Bambini della Città di Savona.
Mai in città si era lavorato su una fascia oraria così estesa (il nuovo servizio, infatti, arriva fino alle 19.30) garantendo l'accesso a sempre più bambine e bambini: si ampliano le opportunità educative e di crescita dei piccoli e, al contempo, si va incontro alle esigenze di maggiore flessibilità dei genitori.
E' una novità ulteriore in più in questo anno educativo, che è cominciato anche con l'aumento dei posti nido di infanzia (sei in più) fino ad arrivare a capienza e anche con il passaggio da tempo ridotto a normale di 20 posti nido. Queste innovazioni sono state possibili grazie ad una progettazione partecipata nell'ambito dell'iniziativa Città dell'Educazione che vede Savona - insieme a Torino, Genova e Vercelli - tra le quattro città protagoniste dell'iniziativa Città dell'Educazione, promossa da Fondazione Compagnia di San Paolo con il Comune di Savona, la Fondazione De Mari CR Savona e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Savona.
Insieme alle proposte estive (ampliamento di posti nido in estate) si sono voluti mettere al primo posto i bambini e le bambine da 0 a 3 anni della città e il loro diritto a crescere in contesti educativi di qualità.
La proposta che ora viene lanciata è rivolta, invece, a bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi iscritti (ma anche non iscritti) ai servizi per la prima infanzia, pubblici e privati. Le tariffe seguiranno la progressività degli scaglioni delle fasce Isee e l'importo potrà essere rimborsato attraverso le agevolazioni bonus Inps e voucher regionali.
"Nel 2021 al momento del nostro insediamento i posti disponibili nei nidi erano 151 in totale, quest'anno siamo arrivati a 219 e con i nuovi posti nella versione flessibilità pomeridiana arriveremo a 229 - spiega Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore alle Politiche Educative - Quello che sperimentiamo al nido Stella Marina è un passaggio importante verso la flessibilità, mai messo in campo a Savona e speriamo possa trovare interesse. Vogliamo una città sempre più a misura di famiglie, sfidando così la denatalità e caratterizzandoci come un luogo ideale per far nascere, crescere e studiare i nostri figli. L'iniziativa Città dell'Educazione e la collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione De Mari CR Savona, USRT Savona, enti del terzo settore, istituti scolastici e stakeholder territoriali sono strategiche in questo momento del cammino della città: sia per aiutarci a dare risposte concrete da subito, ma soprattutto per sviluppare un contesto educativo più inclusivo e coeso che integri e valorizzi i servizi già esistenti e che promuova una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia nel contesto cittadino".
"Città dell’Educazione si propone di realizzare a Savona e a Genova in Liguria, così come a Torino e Vercelli in Piemonte, vere e proprie Città dell’Educazione, con forti caratteristiche di inclusione, innovazione pedagogica e sostenibilità, che coinvolgano tutti gli attori del territorio, contribuendo ad un rinnovato dibattito culturale sull’importanza cruciale dell’educazione così da cambiare l’agenda politica per la crescita e il benessere del nostro Paese” afferma Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo.
I DETTAGLI DEL SERVIZIO
Destinatari: sono disponibili 10 posti per bambini dai 12 ai 36 mesi, di cui: 6 posti destinati a nuovi utenti non frequentanti i servizi per la prima infanzia pubblici e privati (nidi, servizi integrativi, sezioni primavera), in lista di attesa e/o nuove utenze*; 4 posti destinati a bambini già frequentanti i servizi per la prima infanzia pubblici e privati (nidi, servizi integrativi, sezioni primavera), con orario ridotto. *in caso di mancato raggiungimento dei 6 iscritti (nuovi utenti) sarà possibile accogliere le domande di famiglie con bimbe/bimbi già frequentanti i servizi per la prima infanzia. Il servizio è aperto sia ai residenti a Savona sia ai non residenti, con priorità per i residenti.
Il luogo: nido d'infanzia comunale “Stella marina” di via Brilla (Zinola). Orario del servizio: dal lunedì al venerdì, con entrata dalle ore 15.15 alle ore 15.30 e uscita dalle ore 19.15 alle ore 19.30. Avvio del servizio: 27 ottobre 2025 (iscrizioni fino a martedì 21 ottobre), seguendo il calendario dei nidi d'infanzia del Comune di Savona. Termine del servizio: giugno 2026. Per maggiori dettagli si prega di consultare l'informativa allegata https://www.comune.savona.it/it/news/da-oggi-si-aprono-le-iscrizioni-per-il-nuovo-servizio-di- nido-d-infanzia-in-orario-pomeridiano-presso-stella-marina-sito-in-via-brilla?type=3.