Savona, nido aperto fino alle 19.30: al via la sperimentazione allo Stella Marina di Zinola

Nasce a Savona un nuovo servizio educativo in orario pomeridiano. Nel nido Stella Marina a Zinola, infatti, prende il via una sperimentazione ad alta intensità educativa che, se darà i risultati attesi, diventerà un nuovo servizio integrativo come Centro Bambine e Bambini della Città di Savona.

Mai in città si era lavorato su una fascia oraria così estesa (il nuovo servizio, infatti, arriva fino alle 19.30) garantendo l'accesso a sempre più bambine e bambini: si ampliano le opportunità educative e di crescita dei piccoli e, al contempo, si va incontro alle esigenze di maggiore flessibilità dei genitori.

E' una novità ulteriore in più in questo anno educativo, che è cominciato anche con l'aumento dei posti nido di infanzia (sei in più) fino ad arrivare a capienza e anche con il passaggio da tempo ridotto a normale di 20 posti nido. Queste innovazioni sono state possibili grazie ad una progettazione partecipata nell'ambito dell'iniziativa Città dell'Educazione che vede Savona - insieme a Torino, Genova e Vercelli - tra le quattro città protagoniste dell'iniziativa Città dell'Educazione, promossa da Fondazione Compagnia di San Paolo con il Comune di Savona, la Fondazione De Mari CR Savona e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Savona.

Insieme alle proposte estive (ampliamento di posti nido in estate) si sono voluti mettere al primo posto i bambini e le bambine da 0 a 3 anni della città e il loro diritto a crescere in contesti educativi di qualità.

La proposta che ora viene lanciata è rivolta, invece, a bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi iscritti (ma anche non iscritti) ai servizi per la prima infanzia, pubblici e privati. Le tariffe seguiranno la progressività degli scaglioni delle fasce Isee e l'importo potrà essere rimborsato attraverso le agevolazioni bonus Inps e voucher regionali.

"Nel 2021 al momento del nostro insediamento i posti disponibili nei nidi erano 151 in totale, quest'anno siamo arrivati a 219 e con i nuovi posti nella versione flessibilità pomeridiana arriveremo a 229 - spiega Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore alle Politiche Educative - Quello che sperimentiamo al nido Stella Marina è un passaggio importante verso la flessibilità, mai messo in campo a Savona e speriamo possa trovare interesse. Vogliamo una città sempre più a misura di famiglie, sfidando così la denatalità e caratterizzandoci come un luogo ideale per far nascere, crescere e studiare i nostri figli. L'iniziativa Città dell'Educazione e la collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione De Mari CR Savona, USRT Savona, enti del terzo settore, istituti scolastici e stakeholder territoriali sono strategiche in questo momento del cammino della città: sia per aiutarci a dare risposte concrete da subito, ma soprattutto per sviluppare un contesto educativo più inclusivo e coeso che integri e valorizzi i servizi già esistenti e che promuova una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia nel contesto cittadino".

"Città dell’Educazione si propone di realizzare a Savona e a Genova in Liguria, così come a Torino e Vercelli in Piemonte, vere e proprie Città dell’Educazione, con forti caratteristiche di inclusione, innovazione pedagogica e sostenibilità, che coinvolgano tutti gli attori del territorio, contribuendo ad un rinnovato dibattito culturale sull’importanza cruciale dell’educazione così da cambiare l’agenda politica per la crescita e il benessere del nostro Paese” afferma Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo.

I DETTAGLI DEL SERVIZIO

Destinatari: sono disponibili 10 posti per bambini dai 12 ai 36 mesi, di cui: 6 posti destinati a nuovi utenti non frequentanti i servizi per la prima infanzia pubblici e privati (nidi, servizi integrativi, sezioni primavera), in lista di attesa e/o nuove utenze*; 4 posti destinati a bambini già frequentanti i servizi per la prima infanzia pubblici e privati (nidi, servizi integrativi, sezioni primavera), con orario ridotto. *in caso di mancato raggiungimento dei 6 iscritti (nuovi utenti) sarà possibile accogliere le domande di famiglie con bimbe/bimbi già frequentanti i servizi per la prima infanzia. Il servizio è aperto sia ai residenti a Savona sia ai non residenti, con priorità per i residenti.

Il luogo: nido d'infanzia comunale “Stella marina” di via Brilla (Zinola). Orario del servizio: dal lunedì al venerdì, con entrata dalle ore 15.15 alle ore 15.30 e uscita dalle ore 19.15 alle ore 19.30. Avvio del servizio: 27 ottobre 2025 (iscrizioni fino a martedì 21 ottobre), seguendo il calendario dei nidi d'infanzia del Comune di Savona. Termine del servizio: giugno 2026. Per maggiori dettagli si prega di consultare l'informativa allegata https://www.comune.savona.it/it/news/da-oggi-si-aprono-le-iscrizioni-per-il-nuovo-servizio-di- nido-d-infanzia-in-orario-pomeridiano-presso-stella-marina-sito-in-via-brilla?type=3.