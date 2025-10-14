 / Eventi

Altare, una serata jazz per sostenere la stagione del cinema Vallechiara

Il 18 ottobre alle ore 21 si terrà un concerto con Marco Canavese, Alberto Bellavia, Roberto Fiello Rebufello e Luca Toffani

Sabato 18 ottobre, alle ore 21, il Cinema Roma Vallechiara ad Altare ospiterà The Duet, un concerto jazz dal vivo con Marco Canavese, Alberto Bellavia, Roberto Fiello Rebufello e Luca Toffani. Una serata all’insegna della musica di alta qualità, pensata sia per gli appassionati che per chi desidera conoscere o riscoprire la struttura. 

L’evento ha uno scopo speciale: sostenere la prossima stagione cinematografica, in partenza a novembre, e mantenere attivo questo spazio culturale. L’ingresso sarà a offerta libera, permettendo a tutti di contribuire secondo le proprie possibilità e di supportare concretamente la vita del cinema.

Il concerto rappresenta un’occasione unica per unire arte e solidarietà, offrendo un repertorio jazz raffinato in un ambiente intimo e accogliente. Non è solo un concerto, ma anche un momento di comunità e condivisione culturale per Altare e i suoi visitatori.

Graziano De Valle

