Altare, una serata jazz per sostenere la stagione del cinema Vallechiara

Sabato 18 ottobre, alle ore 21, il Cinema Roma Vallechiara ad Altare ospiterà The Duet, un concerto jazz dal vivo con Marco Canavese, Alberto Bellavia, Roberto Fiello Rebufello e Luca Toffani. Una serata all’insegna della musica di alta qualità, pensata sia per gli appassionati che per chi desidera conoscere o riscoprire la struttura.

L’evento ha uno scopo speciale: sostenere la prossima stagione cinematografica, in partenza a novembre, e mantenere attivo questo spazio culturale. L’ingresso sarà a offerta libera, permettendo a tutti di contribuire secondo le proprie possibilità e di supportare concretamente la vita del cinema.

Il concerto rappresenta un’occasione unica per unire arte e solidarietà, offrendo un repertorio jazz raffinato in un ambiente intimo e accogliente. Non è solo un concerto, ma anche un momento di comunità e condivisione culturale per Altare e i suoi visitatori.