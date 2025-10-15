Campioni nelle barbe e acconciature: il coach savonese Federico Antonelli sul tetto del mondo

L'Italia è campione del mondo con un coach savonese doc. Al "World Champion Festival” C.M.C., la Confederazione Mondiale dell'Acconciatura e dell'Estetica, Federico Antonelli e la squadra italiana sono finiti sul tetto del mondo.

Al Salone Internazionale di Londra hanno sbaragliato la concorrenza conquistando il premio tanto ambito tra tagli di barbe, acconciature e look particolari.

Antonelli nella competizione mondiale è stato il giudice competitor e direttore di Moda Beard Style.

Da allenatore ha portato all'Italia due medaglie d'oro nella categoria “Beard Style” e nella categoria “Beard Classic” ed insieme agli altri coach italiani si è aggiudicato il titolo assoluto a squadre.

"Questa coppa la sento tantissimo. La sento perché abbiamo sudato insieme ai concorrenti, perché quando loro hanno vinto noi ci siamo emozionati quanto loro, perché essere dei coach non è una cosa semplice. Sudore, orari notturni, messaggi e tanto altro - dice Antonelli entusiasta - Un onore immenso fare parte di questo grande gruppo. Questo ennesimo successo ottenuto da tutti noi. Grazie ragazzi. Grazie coach, grazie direttori, grazie presidenti, grazie operatori davanti e dietro le quinte i sacrifici vengono sempre ripagati. Lo possiamo gridare a voce alta. Campioni del Mondo".