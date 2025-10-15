Entusiasmo e successo per la Fiera della Zucca, il sindaco di Zuccarello: “Grazie a tutti, grande spirito di squadra”

Tanto entusiasmo e presenze a Zuccarello per la tradizionale Fiera della Zucca, appuntamento ormai irrinunciabile dell’autunno dell’entroterra della Val Neva, che domenica scorsa ha richiamato nel borgo medievale migliaia di visitatori. Tra bancarelle di prodotti tipici e artigianali, colori e profumi di stagione, la giornata si è confermata un grande successo di partecipazione e organizzazione.

Protagonista indiscussa, la Pro Loco di Zuccarello, che con il suo stand gastronomico ha saputo conquistare tutti i palati con piatti a base di zucca e l’immancabile porchetta.

“Siamo davvero felici di aver visto così tanta gente e di aver offerto a tutti una giornata di festa – ha commentato il sindaco Claudio Paliotto –. Un grande plauso va alla nostra Pro Loco e ai tanti volontari che, con impegno e spirito di squadra, hanno lavorato per giorni agli allestimenti e all’organizzazione”.

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni e associazioni locali: “L’amministrazione e la Pro Loco formano un connubio saldo e sano, e questo si è visto nel successo della Fiera. Anche le attività commerciali e di ristorazione hanno lavorato molto bene, e ne siamo davvero orgogliosi”.

Paliotto ha poi voluto ringraziare “i cittadini per la pazienza durante i preparativi e i piccoli disagi” e rivolgere “un pensiero di riconoscenza alle forze dell’ordine - i Carabinieri di Cisano, la Polizia Locale - le Protezioni Civili di Castelbianco, Castelvecchio, Nasino e naturalmente quella di Zuccarello, oltre ai volontari della Croce Bianca di Erli, distaccamento Zuccarello e le persone che con tanta pazienza hanno curato gli addobbi del borgo”.

In questi giorni, proseguono le operazioni di pulizia e riordino del borgo, “grazie alla caparbietà dei nostri instancabili dipendenti comunali”.