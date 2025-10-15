 / Cronaca

Cronaca | 15 ottobre 2025, 13:17

Varazze, auto esce di strada e sbatte contro una tettoia: l'incidente in località Pero

Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Rossa e la polizia municipale

Poco dopo le 12 di oggi, la squadra 81 del distaccamento di Varazze è intervenuta in località Pero per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto uscita di strada e finita contro una tettoia a bordo carreggiata.

I soccorritori hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale della Croce Rossa per l’immobilizzazione e l’estrazione del conducente, che fortunatamente non ha riportato ferite.

Al termine delle operazioni, il veicolo e la zona circostante sono stati messi in sicurezza. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi di rito.

Redazione

