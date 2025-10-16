Presidio permanente ad Albenga pro-Gaza: venerdì 17 ottobre il corteo organizzato

Un presidio permanente in solidarietà con i territori militarizzati del Medio Oriente, dalla Cisgiordania alla Striscia di Gaza, è sorto ad Albenga dall’unione spontanea di tre realtà del territorio ingauno con valori comuni e visioni condivise: Non Una di Meno Albenga, Sinistra Ingauna e Collettivo Studentesco Ingauno. A seguito della partecipazione coordinata dei gruppi a manifestazioni di respiro nazionale, è emersa spontaneamente la volontà di far sentire una voce forte anche in provincia: “Stop al genocidio”. L’iniziativa prosegue: tutti i giorni, a partire dal 3 ottobre, dalle 18:00 alle 20:00 circa, un gruppo di persone eterogeneo, autogestito tramite una chat aperta a chi desidera aderire e in continuo allargamento, si organizza per presenziare in piazza IV Novembre, nel centro storico cittadino. Persone di varia età, formazione e origine si riuniscono con bandiere, cartelli, voci e corpi per dimostrare vicinanza alla causa anche ora, a seguito degli ultimi mutamenti avvenuti nelle condizioni politiche dell’area.

Chi passa e vede può ignorare il gruppo, fermarsi e osservare, interagire, ponendo domande, esponendo approvazione o critica. Non molti anni fa, la città di Albenga ha ricevuto la Medaglia d’Oro al valore civile “per essersi distinta, durante il periodo della seconda guerra mondiale, in eroici slanci di umana solidarietà attraverso l’opera di numeros* cittadin* che hanno operato in nome della Libertà”. Oggi, cittadin* ingaun*, dei dintorni, neo-abitant*, si riuniscono lì a dimostrare: una coscienza politica e sociale, attivismo e partecipazione già di per sé utili a bilanciare l’ago che sembra tendere sempre verso l’astensionismo e l’apolitica. Giovani, anche giovanissim*, ma non solo, con un fine di pace.

Venerdì 17 ottobre si terrà, inoltre, ad Albenga il corteo “Ma quale pace, ancora occhi sulla Palestina”, promosso dagli stessi gruppi organizzati ingauni più su citati. L’iniziativa nasce per ribadire la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla situazione in Palestina, soprattutto a livello internazionale e mediatico. Il corteo partirà da Piazza IV Novembre alle ore 17:00 e sarà un momento di solidarietà, testimonianza e impegno civile per la pace e la giustizia. Il corteo è aperto a tutt*.

Chiunque volesse maggiori informazioni sulle iniziative o indicazioni specifiche per aderirvi può contattare i seguenti gruppi sui relativi profili social, oppure passare di persona presso i luoghi indicati a seguire.

