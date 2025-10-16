 / Attualità

Attualità | 16 ottobre 2025, 15:55

Aurelia Bis, Tafaria (Filca Cisl Liguria): "Serve un cambio di passo veloce se vogliamo finalmente terminare l’opera"

"La gestione da parte del Commissario Castiglioni non ci ha assolutamente convinto, sono mesi che tutti eravamo a conoscenza della situazione complicata di Ici"

Crediamo che ci debba essere un cambio di passo veloce per l’Aurelia Bis se vogliamo finalmente terminare l’opera, altrimenti rischiamo l’ennesima incompiuta: la gestione da parte del Commissario Castiglioni non ci ha assolutamente convinto, sono mesi che tutti eravamo a conoscenza della situazione complicata di Ici. Siamo come al Monopoli, adesso: dopo tanti mesi ci ritroviamo al punto di partenza. D’accordo la burocrazia,  ma nulla è cambiato in tutto questo periodo e l’unica speranza è quella che entro fine mese ci sia una risposta definitiva. Come Filca Cisl Liguria sollecitiamo ancora una volta tutti i soggetti coinvolti: non perdiamo più tempo. E se dovesse subentrare un’altra azienda chiediamo già adesso la clausola di salvaguardia occupazionale: su questo punto non siamo pronti a negoziare”.

Così Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria. 

 

Redazione

