Aurelia Bis, Tafaria (Filca Cisl Liguria): "Serve un cambio di passo veloce se vogliamo finalmente terminare l’opera"

“Crediamo che ci debba essere un cambio di passo veloce per l’Aurelia Bis se vogliamo finalmente terminare l’opera, altrimenti rischiamo l’ennesima incompiuta: la gestione da parte del Commissario Castiglioni non ci ha assolutamente convinto, sono mesi che tutti eravamo a conoscenza della situazione complicata di Ici. Siamo come al Monopoli, adesso: dopo tanti mesi ci ritroviamo al punto di partenza. D’accordo la burocrazia, ma nulla è cambiato in tutto questo periodo e l’unica speranza è quella che entro fine mese ci sia una risposta definitiva. Come Filca Cisl Liguria sollecitiamo ancora una volta tutti i soggetti coinvolti: non perdiamo più tempo. E se dovesse subentrare un’altra azienda chiediamo già adesso la clausola di salvaguardia occupazionale: su questo punto non siamo pronti a negoziare”.

Così Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.