Confcommercio Savona, rinasce il Gruppo Giovani di Federpreziosi

Rinasce il Gruppo Giovani di Federpreziosi-Confcommercio Savona.

La costituzione del gruppo è avvenuta durante la riunione del consiglio direttivo dell’Associazione Orafi ed Orologiai della provincia di Savona, che ha affrontato molti temi, tra cui il valore sempre in crescita dell’oro, la sicurezza e la formazione per essere sempre al passo con i tempi.

Al termine della riunione si è tenuta la prima assemblea del Gruppo Giovani e sono stati eletti presidente Alberto Lastrucci di Annasolari Gioielli e vicepresidente Roberto De Marco della gioielleria Vecchia Savona.

Completano il gruppo Giovani rappresentanti di vari territori.

Per Savona ci sono Gregorio Delfino (gioielleria Delfino); Nicola De Stefano (gioielleria De Stefano); Mattia Balbi (Averla Gioielli); Anna Coppola (L’Officina del Gioiello).

Ad Alassio: Federica Fiore (Severi Gioielli); Marco Formichella (Silvana Gioielli);

Da Carcare: Sarsoti Marenco e Agnes Ortolan (Lo Scarabeo d’Oro);

In rappresentanza di Finale: Sara Bova (Gioielleria Nadia Bragagni);

Per Vado Umberto Delbono e Filippo Delbono (Gioielleria Delbono);

Per Varazze: Luca Freddi e Maria Freddi (Gioielleria Bozzano).