Piaggio Aerospace, il P180 Avanti EVO entra nel mercato turco: commessa strategica per due velivoli

Piaggio Aerospace ha siglato un importante contratto per la fornitura di due velivoli P.180 Avanti EVO a un operatore turco. L'annuncio è stato dato in occasione dell'NBAA-BACE, il salone internazionale dell’aviazione d’affari in corso a Las Vegas, USA.

L'operatore turco impiegherà i due P.180 Avanti EVO in una configurazione versatile, confermando la notevole flessibilità del bimotore turboelica: i mezzi saranno allestiti per servizi di shuttle executive e per missioni di aeroambulanza (medevac).

Questi sono i primi esemplari dell'Avanti EVO venduti in Turchia, un passo che risponde alla crescente richiesta di piattaforme in grado di svolgere ruoli multipli combinando alta velocità ed efficienza operativa.

L'Amministratore Delegato di Piaggio Aerospace, Giovanni Tomassini, ha commentato con soddisfazione l'accordo, evidenziandone la valenza strategica: “Questa commessa rafforza ulteriormente il posizionamento internazionale dell’Avanti EVO. Grazie al supporto del nostro nuovo proprietario Baykar, stiamo costruendo un nuovo futuro per Piaggio Aerospace, e questo contratto è una prova tangibile della fiducia che i clienti ripongono nei nostri velivoli e nel nostro ruolo nel mercato dell’aviazione d’affari”.