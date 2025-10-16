Vado, in centro nuovo arredo urbano per via Gramsci: dalle panchine alle fioriere, passando per i cestini

A Vado Ligure prende forma un nuovo progetto di riqualificazione del centro cittadino. L’intervento, che interesserà via Gramsci e le vie laterali, rientra in un più ampio piano di rinnovamento degli spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere il cuore della città più vivibile, sostenibile e piacevole da vivere.

Il nuovo arredo urbano prevede l’installazione di sedute moderne ed ergonomiche, realizzate con materiali sostenibili, pensate per garantire comfort e durata nel tempo. Accanto alle nuove panchine verranno collocati anche cestini per la raccolta differenziata, per favorire una gestione più attenta dei rifiuti e incentivare comportamenti virtuosi tra cittadini e visitatori. Il restyling comprenderà inoltre nuove fioriere, che accoglieranno le piante già presenti, restituendo un aspetto più ordinato e armonioso alle vie del centro.

“Con questo intervento, pensato per il benessere della cittadinanza, vogliamo restituire spazi più curati, accoglienti e funzionali”, spiega l’Amministrazione Comunale, sottolineando come il progetto sia stato ideato per promuovere socialità, condivisione e inclusione, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il posizionamento dei nuovi arredi inizierà il 20 ottobre, dopo la rimozione delle strutture e delle fioriere esistenti. Un passo concreto verso un centro urbano più bello, verde e accogliente per i cittadini di Vado Ligure.