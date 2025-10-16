Campi sportivi danneggiati dall’alluvione, sopralluogo dell’assessore Ferro a Cairo e Dego (FOTO)

Mattinata valbormidese per l’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro, che ha visitato le strutture danneggiate dall’alluvione, con particolare attenzione ai campi sportivi di Cairo Montenotte e Dego, quest’ultimo completamente devastato dalla furia del fiume Bormida.

"Anche lo sport in questo territorio è stato duramente colpito dalle alluvioni – spiega l’assessore Ferro –. Il campo in sintetico di Cairo ha subito danni significativi, mentre a Dego l’impianto 'Perotti' era già stato distrutto dalle precedenti ondate di maltempo. La società Cairese ha trovato l’intesa con Comune e Federazione per la messa a norma del sintetico del 'Brin' (Vesima B, ndr), mentre presenterà a breve un piano di riqualificazione del campo 'Rizzo' (che prevede la posa del manto sintetico e il restyling degli spogliatoi, ndr), che sarà esaminato dagli uffici della Regione. Se il progetto risulterà fattibile, sarà inserito tra gli interventi finanziabili dal Fondo Strategico Regionale, con la volontà di restituire alla comunità un impianto più moderno e sicuro".

"A Dego, invece, il campo dovrà essere completamente ricostruito in una nuova zona, poiché l’attuale area, situata tra due corsi d’acqua, non è più idonea. Anche in questo caso la Regione è pronta a ricevere e valutare un nuovo progetto", aggiunge.

"Auspico che le amministrazioni comunali, come concordato, presentino al più presto progetti solidi in collaborazione con le società sportive e le realtà territoriali – conclude Ferro –. L’obiettivo è garantire presto a tutti i giovani della Val Bormida la possibilità di praticare attività sportiva vicino a casa, senza dover percorrere decine di chilometri ogni giorno. Vogliamo impianti sportivi di prossimità, sicuri e accessibili a tutti".

"Sul campo Vesima B - spiega l’assessore allo Sport del Comune di Cairo, Marco Dogliotti - nei giorni scorsi abbiamo effettuato un sopralluogo con l’ingegnere della Lega. Ci è stato consigliato di scoperchiare la parte del campo danneggiato, quella deformata dalle onde, che corrisponde a un quarto della superficie totale. Se le condizioni sottostanti lo consentiranno, con un investimento di circa 70mila euro sarà possibile ripristinare la struttura, garantendo l’omologazione per altri 3-4 anni. Questa soluzione rappresenta il modo più rapido ed economico per restituire il campo alla Cairese e alle altre società colpite dall’alluvione".

Dogliotti ha parlato anche del restyling del "Rizzo": "Entro il 31 ottobre dovremo inviare la progettazione, dopodiché si vedrà cosa sarà finanziato e cosa resterà a carico del Comune".