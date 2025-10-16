Minaccia con un proiettile al Sindaco di Carcare Mirri: archiviato il fascicolo

Aveva ricevuto nella cassetta delle lettere una busta, a lui indirizzata, contenente un proiettile di fucile con incise le sue iniziali, R.M., ma il fascicolo dopo qualche mese di indagini è stato archiviato dalla Procura.

A riceverla nel dicembre del 2024 il Sindaco di Carcare Rodoldo Mirri che aveva presentato una denuncia ai carabinieri della stazione locale.

Il sesto piano del Palazzo di Giustizia era stato poi informato e il Pubblico Ministero Elisa Milocco aveva aperto un fascicolo a carico di ignoti. I Ris nel frattempo avevano sequestrato il bossolo.

"Non bisogna pensare che siano cose che accadono molto distante da noi. Ora succede anche qua - aveva detto alla nostra redazione il Sindaco - Abbiamo fiducia nella magistratura e nelle forze dell'ordine che vadano avanti le indagini e che venga preso chi ha sbagliato".

"Bisogna temere alta l'attenzione se nessuno ne parla. Il sottoscritto non ha fatto nulla perchè si arrivasse a questa situazione, faccio l'interesse dell'ente comunale" aveva concluso Mirri.

Il sindaco aveva specificato di aver ricevuto volantini di minaccia nel periodo della campagna elettorale.

A ricevere delle minacce con una scritta su un muro poco prima della fine dello scorso anno anche il sindaco di Imperia Claudio Scajola.