Sanità ligure, il PD attacca la Giunta Bucci: “Soliti annunci, nessuna strategia”

Il piano operativo regionale sulla sanità presentato dalla Giunta Bucci finisce nel mirino del Gruppo PD in Regione Liguria, che accusa l’esecutivo di aver diffuso “l’ennesimo annuncio privo di contenuti concreti e senza alcuna condivisione istituzionale”.

“Per ridurre la mobilità sanitaria fuori regione e le liste d’attesa, dalla Giunta Bucci arriva il solito spot senza un piano organico e strutturato di prevenzione e di revisione di un sistema in sofferenza. Un piano, mai condiviso o approfondito negli organi competenti, che apprendiamo da un comunicato stampa”, dichiarano i consiglieri del Partito Democratico.

“Ancora una volta questa Giunta di destra – prosegue la nota – punta su annunci con delle linee guida approssimative, senza alcun dettaglio su come saranno distribuite le risorse o su come saranno strutturati gli interventi. Più che affrontare il problema, si torna a rincorrere l’emergenza senza una strategia”.

Il Gruppo PD denuncia anche la mancanza di investimenti nella sanità pubblica e l’assenza di riconoscimento per il personale sanitario: “Non si vedono investimenti sulla sanità pubblica, perché al pubblico è soltanto chiesto di incrementare la produttività. Non è previsto nessun riconoscimento del personale che opera nel pubblico e che tiene in piedi un fragile sistema sanitario. In pratica questa destra vuole che il personale della sanità pubblica faccia, ancora una volta, le nozze coi fichi secchi”.

Particolare attenzione viene posta sul tema delle cosiddette “fughe sanitarie” verso altre regioni, con un riferimento diretto alla situazione della Asl 5 spezzina: “Se le principali voci di fuga riguardano l’ortopedia e la cardiochirurgia, per contrastarle non serve solo aumentare l’attività chirurgica, ma sono necessari investimenti per rendere la nostra Regione all’avanguardia rispetto a questa offerta. Questo lo si può fare solo attraverso investimenti strutturali, perché oggi si va avanti solo grazie all’abnegazione e all’impegno del personale. Emblematico in questo senso il caso della Asl 5, dove ci sono le maggiori fughe fuori regione verso la vicina Toscana.

Il reparto di ortopedia è assolutamente sottodimensionato e con medici e personale sanitario di gran lunga inferiore rispetto ai bisogni. Con questa situazione, come si possa competere è un enigma”.