“La scuola (non) è”: ad Albenga un seminario per ripensare l’educazione

Si è svolto ieri, 16 ottobre al Teatro Ambra, il seminario “La scuola (non) è”. Il seminario ha offerto uno spazio di riflessione collettiva, promuovendo una visione pedagogica aperta, profonda e dialogica, capace di accogliere il cambiamento e favorire processi educativi autentici. Il titolo stesso invita a interrogarsi sul senso della scuola, sulla sua funzione trasformativa, sull’essere scuola come movimento vivo e non come forma cristallizzata.

Sono intervenuti relatori di rilievo nazionale e internazionale, che da anni accompagnano con generosità e competenza questa iniziativa: Monica Guerra, pedagogista e professoressa presso l’Università Bicocca di Milano, Davide Tamagnini, insegnante e autore e Andrea Traverso, docente dell’Università di Genova

Quest’anno hanno inoltre partecipato Alessio Cotena e Marco Isaia, responsabili dei servizi educativi della Fondazione Museo della Ceramica di Savona, che gestiscono progetti educativi e formativi in scuole, musei ed enti del territorio.

Come ogni anno, l’obiettivo è stato quello di creare uno spazio di confronto capace di stimolare i servizi educativi a mettersi in discussione, accogliere nuove prospettive e generare pensiero pedagogico condiviso.

Afferma Marta Gaia, assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione del Comune di Albenga: "Questo appuntamento rappresenta un momento prezioso di confronto e di crescita per tutto il sistema educativo del nostro territorio. Investire nella formazione e nella cultura dell’infanzia significa investire nel futuro delle nostre comunità. Ringrazio tutti coloro che, con impegno e passione, contribuiscono ogni anno a rendere questo percorso un’occasione di riflessione viva e di costruzione condivisa e in particolare Manuela Bruno, coordinatrice pedagogica degli Ambiti Territoriali 4 e 5 per la preziosa e costante collaborazione".