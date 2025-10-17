Meteo: tempo sereno nel weekend, piogge lunedì

Un temporaneo rinforzo dell'alta pressione manterrà condizioni stabili nel fine settimana, tuttavia il sole farà capolino difficilmente perchè anche se i modelli mostrano cieli sereni su gran parte delle nostre zone, almeno in Piemonte non mancheranno ancora nuvolosità stratiforme o nebbie al mattino che potrebbero dissolversi durante la giornata. Rapida perturbazione lunedì con piogge più su Liguria e alessandrino.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 17 a domenica 19 ottobre

Oggi nuvoloso o molto nuvoloso sul Piemonte al mattino causa copertura stratiforme ormai presente da giorni. Nel pomeriggio graduali rasserenamenti da est, che dovrebbero mantenersi anche domani e domenica mattina. Dal pomeriggio di domenica aumento della nuvolosità alta per l'arrivo di una perturbazione. Su Liguria e Valle d'Aosta più sereno e quasi totale assenza di nubi.

Temperature stazionarie e in linea con il periodo. Le massime saranno comprese tra 18 e 21 °C. Le minime tra 10 e 13°C. Venti in generale assenti o deboli variabili, qualche rinforzo di tramontana sulla Liguria centrale durante le ore diurne e in particolare domenica.

Lunedì 20 ottobre

Passaggio di una rapida perturbazione con cielo molto nuvoloso o coperto al mattino, dal pomeriggio piogge e temporali sparsi con interessamento maggiore della Liguria, Piemonte meridionale e orientale che contribuiranno a ripulire un po' l'aria dagli inquinanti. Miglioramento dalla nottata. Temperature in calo nelle massime per via delle piogge, minime ancora stazionarie.

Da martedì 21 ottobre

Le correnti in qutoa si disporranno dai quadranti occidentali, per cui ci aspettiamo un tempo più variabile anche se senza precipitazioni significative. Temperature in leggero aumento.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/674-Stagionali_Novembre_2025.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.