Nuovo Polo scolastico di Albenga: via alla progettazione delle opere extra

Avanza un altro passo concreto verso la realizzazione del nuovo Polo scolastico nell’ex caserma “Turinetto”. L’amministrazione comunale ha infatti affidato alla società Politecna Europa Srl di Torino l’incarico per la redazione del progetto relativo alle opere aggiuntive richieste nell’ambito dell’intervento. Si tratta di un affidamento del valore di poco inferiore ai 29mila euro, che comprende la progettazione di una pensilina di collegamento tra scuola e palestra, il mascheramento degli impianti, l’installazione di un sistema antintrusione, la sistemazione delle mura di cinta e del portale d’accesso, il riordino delle aree esterne e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione.

Il valore complessivo di queste opere aggiuntive è stimato in circa 634mila euro, una cifra non prevista dal progetto originario ma ritenuta successivamente indispensabile in seguito a ulteriori verifiche tecniche.

“Il nuovo Polo scolastico rappresenta un obiettivo strategico per tutto il comprensorio – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. È un intervento complesso, che coinvolge diversi enti sovracomunali e che richiede tempi tecnici lunghi e non dipendenti dal Comune. I nostri uffici continuano a lavorare con impegno e determinazione su tutti i fronti, portando avanti i passaggi necessari per vedere realizzato un’opera tanto importante per il futuro dei nostri ragazzi e della comunità”.

Il progetto, pensato per offrire agli studenti ingauni e ai pendolari dei Comuni limitrofi spazi moderni, funzionali e sostenibili, ha subito rallentamenti dovuti all’aggiornamento dei prezzi. La revisione, curata dalla stessa Politecna (già responsabile del primo lotto), dovrebbe essere completata a breve.

Una volta terminata la rivalutazione economica, la documentazione verrà trasmessa all’Inail, che potrà così procedere con la gara d’appalto e l’avvio dei lavori.

I 10 milioni di euro stanziati inizialmente non risultano più sufficienti a coprire il progetto nella sua interezza, ma il Comune ha ottenuto la possibilità di suddividere l’intervento in lotti funzionali. Il primo includerà 17 aule, 10 laboratori e una palestra, mentre il disegno complessivo prevede la realizzazione di un Campus per 1.500 studenti, con 45 classi, laboratori, due palestre, un auditorium e ampie aree esterne destinate allo studio e alle attività sportive.