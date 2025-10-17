Pulizia dei torrenti a Savona, Santi: “Il Comune ha predisposto un piano di interventi di pulizia?”

Il consigliere comunale di opposizione Piero Santi ha presentato un'interrogazione al Sindaco del Comune di Savona, sollecitando risposte urgenti sulle misure prese dall'amministrazione per la pulizia dei corsi d'acqua e della rete fognaria in ottica di prevenzione.

L'iniziativa prende spunto dalla constatazione che le "più elementari norme di protezione civile e prevenzione consigliano una accurata pulizia di tutti i corsi d'acqua e dei tombini e caditoie al fine di evitare alluvioni, allagamenti e conseguenti danni ai cittadini e alle attività commerciali".

L'interrogazione si concentra in particolare sui torrenti Letimbro, Lavanestro e Quiliano (per la sponda sinistra di competenza del Comune di Savona), sui numerosi rii che attraversano il territorio comunale, tra cui il rio Molinero, il rio Quattro Stagioni, il rio Sant'Antonio e il rio Cadeina, e sulla rete fognaria destinata all'assorbimento dell'acqua piovana.

Il consigliere Santi chiede al Sindaco di riferire in Consiglio comunale in merito ai seguenti punti: quali iniziative l'amministrazione comunale abbia intrapreso fino ad oggi per assicurare la pulizia di torrenti e rii che attraversano il territorio comunale; quali progetti siano stati presentati agli uffici competenti della Regione Liguria al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per accedere all'alveo dei corsi d'acqua; se l'amministrazione abbia già predisposto un piano di interventi per la pulizia dei tombini e delle caditoie per l'assorbimento dell'acqua piovana. Il valore economico stanziato per tali interventi. Le tempistiche previste per l'inizio dei lavori.