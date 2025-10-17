Savona, scelto il progetto per il restyling dell’arenile sotto la fortezza del Priamar

Nuovo passo avanti per la realizzazione di un’area sportiva e di una spiaggia libera attrezzata sotto la fortezza del Priamar. La commissione giudicatrice del Comune, infatti, ha terminato la valutazione delle tre proposte che avevano partecipato al bando per la manifestazione di interesse, che si era chiuso lo scorso 10 settembre.

La proposta progettuale che, in base al giudizio della commissione, è risultata più aderente alle richieste del bando è stata quella presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da Avignoni Nicola e Daniele Guatti di Eco2srl.

La progettazione prevede la realizzazione delle aree sportive, oltre a una spiaggia per i cani. Sono previsti, inoltre, tutti i servizi necessari, comprese le strutture di accessibilità per i disabili, ed è garantito il mantenimento del circolo nautico attualmente presente. La RTI prevede la possibilità di utilizzare l’area per tutti e 12 i mesi dell’anno, sfruttandone soprattutto le potenzialità dal punto di vista sportivo. Per la realizzazione delle opere necessarie, il proponente prevede un investimento di 776.000 euro.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore Francesco Rossello – oggi compiamo un altro passo fondamentale che porterà alla riqualificazione di uno degli arenili più belli della città. La manifestazione di interesse era finalizzata alla ricerca di operatori economici interessati a presentare un progetto di investimento sull’area. Oggi possiamo dire che l’interesse che noi auspicavamo c’è, così come ci sono l’imprenditore e il progetto. Vorrei anche ringraziare gli uffici per il lavoro svolto”.

Ora proseguirà l’iter previsto dalla procedura del project financing, a seguito della quale potrà essere formalizzata la richiesta di concessione all’autorità portuale, già prevista dalla convenzione firmata a suo tempo tra Comune e autorità stessa.