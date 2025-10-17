Savona, domenica la messa per la Giornata del migrante

Domenica 19 ottobre anche nella diocesi di Savona-Noli si celebreranno la Giornata Missionaria Mondiale e la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, quest'ultima sul tema "Migranti, missionari di speranza". Alle ore 11 nella Chiesa San Francesco da Paola, in piazza Bologna, nel quartiere Villapiana, sarà celebrata la messa. Come sempre il Servizio per le Missioni e le Migrazioni diocesano ha coinvolto alcune comunità cattoliche straniere della Chiesa locale (ucraini, indiani, sudamericani). La raccolta delle offerte sarà destinata agli scopi delle due Giornate. In alternativa è possibile donare effettuando un bonifico bancario all'IBAN IT89E0631010600000001368280, con causale "Raccolta per Giornate Missioni e Migrazioni" e al beneficiario Centro Missionario Diocesano.

Al termine nella stessa piazza (nei locali della parrocchia in caso di maltempo) si festeggerà con il pranzo condiviso, per trascorrere un po' di tempo insieme assistendo a canti, balli e spettacoli delle comunità straniere e visitare i nuovi spazi che la Caritas diocesana ha realizzato sul territorio (Emporio Abiti ed Emporio Alimentare). L'evento è promosso in collaborazione con Fondazione Comunità Servizi Onlus, Caritas e 8xmille.

In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato venerdì 24 ottobre alle ore 17:30 nella Sala Consiliare del Municipio l'autore Enzo Barnabà presenterà il libro "Il sentiero della speranza - Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia", con la prefazione di Gianluca Paciucci e la postfazione di Donatella Alfonso. Modererà Donatella Alfonso. L'incontro è patrocinato dal Comune e dal Servizio per le Missioni e le Migrazioni diocesano.

Nel suo messaggio papa Leone XIV evoca una "missio migrantium", ovvero, come scrive il direttore della Fondazione Migrantes nazionale monsignor Pierpaolo Felicolo, la "missione realizzata dai migranti, per la quale devono essere assicurate un'adeguata preparazione e un sostegno continuo frutto di un'efficace cooperazione interecclesiale".

"Il Santo Padre sembra volerci dire che oggi è proprio questa la prima forma di testimonianza evangelica di speranza da contemplare, accanto certamente a quella delle comunità che li accolgono - dichiara il responsabile diocesano del Servizio per le Missioni e le Migrazioni Davide Carnemolla - Sono migranti e rifugiati i primi missionari della speranza in questo tempo in cui il cielo appare chiuso come lo sono tante frontiere! L''Ottobre Missionario' di quest'anno si pone in piena sintonia con il grande giubileo ordinario dedicato al tema della speranza".

"Nella bolla di indizione dell'Anno Santo papa Francesco auspicava: 'Possa la luce della speranza cristiana raggiungere ogni persona, come messaggio dell'amore di Dio rivolto a tutti! E possa la Chiesa essere testimone fedele di questo annuncio in ogni parte del mondo!' ("Spes non confundit", 6) - aggiunge Carnemolla - Viviamo in un mondo in cui sembra regnare più la preoccupazione che la speranza; un mondo su cui si addensano sempre più minacciose nubi di guerra. Aumenta in tutti noi l'ansia per i cambiamenti climatici e la sopravvivenza di molti popoli e del pianeta".

"In questo clima così sconfortante, come cristiani siamo chiamati a mantenere viva la certezza che Dio non è assente a queste nostre preoccupazioni - conclude il responsabile diocesano - Inoltre ci chiama ad una 'missione speciale': 'Lasciarci guidare dallo Spirito di Dio e ardere di santo zelo per una nuova stagione evangelizzatrice della Chiesa, inviata a rianimare la speranza in un mondo su cui gravano ombre oscure' (Messaggio del Santo Padre per la Giornata Missionaria Mondiale 2025)".