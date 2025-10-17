Savona, prima riunione per il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia: "Poste le fondamenta per un progetto solido e condiviso"

Ha visto anche la presenza dei massimi rappresentanti del partito a livello provinciale e regionale, la prima riunione ufficiale del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Savona, tenutasi quest'oggi (17 ottobre, ndr) all’Idea Hotel.

Un appuntamento atteso e sentito che ha sancito l’inizio di una nuova fase politica per il partito di maggioranza al Governo e in Regione coi due storici circoli cittadini uniti, che hanno così potuto cominciare a porre le fondamenta di “un progetto comune, solido e condiviso, con l’ambizione chiara di restituire alla città il prestigio, il decoro e la visione che merita”.

Nel corso della riunione sono stati ratificati gli eletti nel coordinamento, delineate le linee guida politiche e organizzative, pianificate le prossime iniziative pubbliche e avviato il confronto sulla futura sede provinciale e comunale del partito. Particolare attenzione è stata quindi dedicata al radicamento nei quartieri, al dialogo con i cittadini e alla costruzione di un’alternativa credibile, competente e vicina ai bisogni reali della popolazione savonese.

A testimoniare l’importanza del momento, la presenza di figure di rilievo del panorama politico regionale e nazionale, come l’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. “Savona dimostra di essere pronta per un progetto politico ambizioso - ha commentato -, fondato sull’unità e sulla determinazione. Il lavoro di sintesi e coesione portato avanti da Matteo Debenedetti è stato esemplare. Ora è il tempo dell’azione, con lo sguardo rivolto al futuro governo della città”.

Il senatore Gianni Berrino è invece intervenuto porgendo i suoi saluti: “Porto con piacere i miei saluti e auguro un buon lavoro al nuovo coordinamento cittadino del capoluogo di provincia di Savona mettendomi a disposizione per l’importante appuntamento elettorale che ci sarà nel 2027”.

“Fratelli d’Italia cresce quando costruisce ponti e valorizza il confronto - ha quindi aggiunto il presidente del Consiglio Regionale della Liguria, Stefano Balleari - A Savona si è compiuto un passo fondamentale: la politica vera nasce dall’ascolto e dalla progettualità. Questa è la strada giusta”.

Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria, ha dichiarato: “L’unione dei due circoli cittadini è un atto di grande maturità e responsabilità politica. Il 2027 potrebbe sembrare lontano, ma chi vuole governare deve iniziare a lavorare oggi, con metodo, costanza e visione”.

A chiudere l’incontro, l’intervento del neo coordinatore cittadino Matteo Debenedetti, che ha tracciato le linee guida del nuovo corso savonese: “Viviamo in una città che ha smarrito il senso del decoro urbano e della sicurezza. In troppe zone i cittadini si sentono abbandonati e invisibili. La nostra missione è chiara: restituire speranza, dignità e prestigio a Savona. Inizia oggi un cammino fatto di ascolto, idee e passione. Con coraggio, guardiamo al 2027.”