Savona, gli spazi dell’ex Familiare diventano una casa per il Comitato di Oltreletimbro

Pochi giorni fa i locali di via Scarpa (sede in passato della società “La Familiare”) sono stati affidati come sede al Comitato Oltreletimbro. Si tratta di spazi a fianco della Croce Rossa che il Comitato condividerà con l’Auser e l’Arci.

Il Comune si occuperà della manutenzione e delle utenze e fornirà un centinaio di sedie per la sala degli eventi.

Per il resto dello spazio dell’ex Familiare, la parte dei campi da bocce, il Comune stipulerà invece una convenzione con il Comitato nazionale della Croce Rossa, titolare dell’area, chiedendo che venga mantenuta la destinazione d’uso sportiva. Nei progetti di Palazzo Sisto è previsto di cedere la parte di proprietà comunale alla Croce Rossa e di stipulare un accordo con una società sportiva, che sarà il Tennis Club Break Point.