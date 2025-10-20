Sopralluogo congiunto sulla SP4 a Tovo San Giacomo: Comune e Provincia al lavoro per la sicurezza stradale

Nella giornata odierna a Tovo San Giacomo si è svolto un sopralluogo congiunto, di natura ricognitiva, lungo la Strada Provinciale 4, ricadente nel territorio comunale.

Hanno partecipato il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, insieme ai funzionari tecnici provinciali preposti alla manutenzione stradale ordinaria. Per il Comune sono intervenuti il sindaco Alessandro Oddo, l’assessore Luigi Barlocco e il personale dell’Ufficio Tecnico.

"Sono stati affrontati diversi argomenti, attuali ed importanti - ha spiegato il sindaco Oddo - la manutenzione ordinaria e straordinaria (asfalti e cunette), la limitazione della velocità nel centro di Bardino Nuovo, lungo via Rembado (anche in prospettiva della prossima apertura della RSA) e lungo via Madonna delle Grazie ed il dissesto in atto in alcuni tratti della SP (come in via Vassallo fra via Uliveto e via Giorni Santarò): l’obiettivo di questo primo incontro è quello di valutare, insieme sul campo, le problematiche per poter così concorrere, nell'ambito delle rispettive competenze, alla ricerca di soluzioni concrete e breve e medio periodo per rendere questa arteria più sicura".

"A questo incontro sarà inviato a stretto giro in Provincia un dossier sulla SP4 realizzato dal Comune di Tovo San Giacomo a cui seguiranno altre riunioni tecniche per la valutazione delle soluzioni prospettate" ha concluso il primo cittadino.